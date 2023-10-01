Более 870 тонн продукции привезли на сельхозярмарки в Набережных Челнах

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

На прошедшие в Набережных Челнах 30 сентября сельскохозяйственные ярмарки было завезено свыше 870 тонн продукции стоимостью 28 млн рублей. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Торговля традиционно была организована в трех местах: на площадке перед стадионом «Строитель», на территории Ипподрома и в агропромышленном парке «Южный». В связи с началом Декады старшего поколения организаторы постарались создать везде праздничную атмосферу.

В частности, на стадионе «Строитель» Муслюмовский и Сармановский районы накрыли чайные столы, где можно было попить чай с оладьями, блинчиками, вареньем, медом и другими угощениями. На Ипподроме Набережночелнинская торговая база обеспечила чаепитие с татарскими сладостями.

Жители Челнов активно и в больших объемах приобретали картофель, лук, морковь, свеклу, капусту и другие продукты, отмечают в мэрии.

В тот же день сельхозярмарки прошли в Казани (на 15 площадках) и других городах Татарстана. В следующий раз они состоятся 7 октября.

«Необходимо обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек <…> получили то, что им положено по закону — компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации», — замечал ранее Президент РФ Владимир Путин.