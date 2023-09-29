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Сельхозярмарки встретят казанцев 30 сентября на 15 площадках
Сельхозпродукция по социально-ориентированным ценам будет доступна для казанцев в субботу, 30 сентября, с 6 утра на 15 площадках.
В Авиастроительном районе покупателей будут ждать по улице Беломорская, 69, улице Дементьева, 7 и улице Ленинградская, 27.
Жители Вахитовского района смогут купить сельхозпродукцию по адресам Татарстан, 53 и Чехова, 2. В Кировском районе ярмарки пройдут по улице Краснококшайская, 150/2, улице Революционная, 12 и улице Батыршина, 20.
В Ново-Савиновском районе уличную торговлю развернут по адресам: Лаврентьева, 10 и Ямашева, 71а. В Приволжском районе торговые площадки откроются на Зорге, 66 и Фучика, 72.
Для жителей Советского района фермерские товары привезут в агропромпарк «Казань» (Аграрная, 2) и и в Дербышки (Липатова, 7).
Для жителей микрорайона «Салават Купере» ярмарка будет организована на парковке у ТЦ по улице Садовая, 9.
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