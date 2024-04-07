Доля IT-отрасли в ВВП России приблизилась к 2%

По итогам прошлого года доля IT-отрасли во внутреннем валовом продукте России составила около 2%. Об этом в День 30-летия Рунета на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«В целом отечественная IТ-отрасль развивается ускоренными темпами, — приводит его слова ТАСС. — Так, например, доля IТ-отрасли в общем объеме ВВП по итогам 2023 года приблизилась к 2%».

Зампред Правительства отметил, что состояние национального сегмента Сети во многом отражает внутренние общественные процессы.

Кроме того, Чернышенко остановился подробнее на экономике Рунета. Так, за пять лет ее объем вырос в 3,5 раза и составил свыше 16 триллионов рублей.

Согласно исследованиям, 84% россиян находятся в сети более трех часов в день. Поэтому важно, что в стране повышается удобство онлайн-покупок, доступность сервисов и цифровых услуг. Это уже стало привычной реальностью, уверен вице-премьер.