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Доля IT-отрасли в ВВП России приблизилась к 2%
По итогам прошлого года доля IT-отрасли во внутреннем валовом продукте России составила около 2%. Об этом в День 30-летия Рунета на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«В целом отечественная IТ-отрасль развивается ускоренными темпами, — приводит его слова ТАСС. — Так, например, доля IТ-отрасли в общем объеме ВВП по итогам 2023 года приблизилась к 2%».
Зампред Правительства отметил, что состояние национального сегмента Сети во многом отражает внутренние общественные процессы.
Кроме того, Чернышенко остановился подробнее на экономике Рунета. Так, за пять лет ее объем вырос в 3,5 раза и составил свыше 16 триллионов рублей.
Согласно исследованиям, 84% россиян находятся в сети более трех часов в день. Поэтому важно, что в стране повышается удобство онлайн-покупок, доступность сервисов и цифровых услуг. Это уже стало привычной реальностью, уверен вице-премьер.
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