Более 800 контрактников собрали на службу в общественном центре Нижнекамска

В Нижнекамске продолжают собирать контрактников на военную службу. Перед отправкой в зону СВО будущие бойцы обращаются в общественный центр по адресу: Химиков, 72Б, где им выдают сумку со стандартным набором вещей. Через него прошли уже порядка 800 контрактников.

Как рассказал молодой нижнекамец, вступивший в ряды добровольцев, в военкомате ему сказали, что перед отправкой он может обратиться в общественный центр, там собирают помощь для военнослужащих.

Мужчина не ожидал, что сможет взять в дорогу обувь, лекарства или шапку. Как только зашёл в помещение, удивился, сколько здесь разных вещей.

«Теперь не знаю даже, что делать. До этого сумку сам себе купил. А тут полностью собрали. Очень активно участвуют, я вот даже вижу, аж слезы накатываются, как хорошо люди в этом плане участвуют», — поделился военнослужащий.

В каждую сумку кладут стандартный набор — носки, берцы, часы, фонарик, спальный мешок, термобелье, шампунь, коврик, пятиточечник, термос, кружку и многое другое. Что-то можно взять дополнительно. Например, лекарства, окопные свечи или ещё одну пару носков. Последние целыми партиями вяжет одна из жительниц города. На этот раз пенсионерка принесла 35 пар носков.

В общественном центре помощь собирают на разные нужды. Также во время отпуска сюда за необходимыми вещами приходят мобилизованные. А часть гуманитарного груза отправляют в госпитали, мирному населению или адресно на передовую.

«Призываем вступать в нашу группу, реквизиты у нас есть, отчетность строгая. За всё, что мы собрали, отчитываемся каждый день. Что мы закупили, куда мы что потратили», — пояснила представитель группы «Гуманитарка Татарстан» Татьяна Никифорова.

Присоединиться к сбору помощи может любой нижнекамец. Для этого достаточно принести вещи, продукты или медицинские изделия в общественный центр по адресу: Химиков, 72Б.

Там же можно узнать реквизиты для перевода денежных средств или оставить любую сумму в кубе, установленном в помещении.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Ранее «Татар-информ» сообщал, что еще 8 человек из Нижнекамска убыли на службу по контракту в зону СВО.