Более 80 издательств привезут в Казань новинки на летний книжный фестиваль

Три недели осталось до летнего книжного фестиваля в Казани. Он будет проходить в парке «Черное озеро» в течение двух дней – 17 и 18 июня. Свои новинки в столицу Татарстана привезут более 80 российских издательств, сообщает Дирекция парков и скверов города.

В этом году фестиваль проведут уже в четвертый раз. В последний раз книжный фест проводили в допандемийном 2019-м году – тогда его посетили 16 тыс. человек.

Помимо книжной ярмарки в программе фестиваля запланированы более 50 встреч с писателями, лекции, дискуссии и мастер-классы, а также концерты, спектакли и выставки.