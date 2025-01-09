Более 700 детей бойцов СВО получили новогодние подарочные сертификаты в Альметьевске

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

В Альметьевске семьям участников СВО продолжают вручать новогодние подарочные сертификаты на маркетплейс номиналом 3 тыс. рублей. Как рассказали «Татар-информу» в районной пресс-службе, на сегодняшний день они вручены 725 семьям.

Это муниципальная инициатива. Выдача будет продолжаться до конца января. Получить сертификат можно на детей из семей участников специальной военной операции в возрасте до 18 лет.

Забрать их можно в Управлении образования по адресу: ул. Фахретдина 50/1, в центральном холле, с 9 до 19 часов.

При себе необходимо иметь заявление на каждого несовершеннолетнего ребенка, который зарегистрирован и проживает на территории муниципального образования, чей родитель находится или находился в зоне СВО. Вопросы можно задать по телефону: 8 (8553) 45-13-00.