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Более 700 детей бойцов СВО получили новогодние подарочные сертификаты в Альметьевске
В Альметьевске семьям участников СВО продолжают вручать новогодние подарочные сертификаты на маркетплейс номиналом 3 тыс. рублей. Как рассказали «Татар-информу» в районной пресс-службе, на сегодняшний день они вручены 725 семьям.
Это муниципальная инициатива. Выдача будет продолжаться до конца января. Получить сертификат можно на детей из семей участников специальной военной операции в возрасте до 18 лет.
Забрать их можно в Управлении образования по адресу: ул. Фахретдина 50/1, в центральном холле, с 9 до 19 часов.
При себе необходимо иметь заявление на каждого несовершеннолетнего ребенка, который зарегистрирован и проживает на территории муниципального образования, чей родитель находится или находился в зоне СВО. Вопросы можно задать по телефону: 8 (8553) 45-13-00.
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