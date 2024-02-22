Более 65% выпускников-педагогов в РТ трудоустроились после окончания целевого обучения

В Татарстане более 65% выпускников трудоустроились в течение года после окончания целевого обучения в вузе по педагогическим специальностям. Об этом сообщил начальник отдела высшего образования Минобрнауки РТ Линар Яруллин на общественных обсуждениях результатов реализации публично сформированных целей и задач министерства за 2023 год в Общественной палате РТ.

«В прошлом году количество выпускников, которые учились по целевому обучению, составило 79 человек. По итогам года 61 выпускник трудоустроен в образовательную организацию по договору о целевом обучении в 19 муниципалитетах. Они трудоустроены в 51 школу и три дошкольные образовательные организации», – рассказал спикер.

Выпускники устроились на работу учителями русского языка и литературы, математики, физики, иностранного языка, начальных классов, родного языка, истории, физкультуры, химии, биологии, географии, а также педагогами в организации дошкольного и дополнительного образования.

«15 человек продолжили обучение в магистратуре, три человека – в отпуске по уходу за ребенком или призваны в ряды Вооруженных Сил РФ», – отметил Яруллин.

По его словам, в среднем доля выпускников в первый год целевого обучения составляет 75–80%. «Большая часть нетрудоустроенных выпускников – это лица, которые продолжили обучение на другом уровне. И они, как правило, начинают работать после завершения своего обучения», – подчеркнул докладчик.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в прошлом году во всех 1410 школах Татарстана были созданы спортивные клубы. Кроме того, в 87 профессиональных образовательных организациях появились студенческие спортклубы.