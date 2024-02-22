Минобрнауки: Во всех школах Татарстана за год создали спортивные клубы

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В прошлом году во всех 1410 школах Татарстана были созданы спортивные клубы. Кроме того, в 87 профессиональных образовательных организациях появились студенческие спортклубы. Об этом сообщила специалист сектора реализации программ внеурочной и здоровьесберегающей деятельности Минобрнауки РТ Лариса Габитова в Общественной палате РТ.

По поручению Президента России Владимира Путина до 2024 года в каждой образовательной организации должен быть создан школьный или студенческий спортивный клуб, рассказала спикер на общественных обсуждениях результатов реализации публично сформированных целей и задач Министерства образования и науки РТ за 2023 год.

«Школьный спортивный клуб является звеном в комплексном процессе физического воспитания учащихся. Он позволяет организовать дополнительное образование, воспитывать детей физически здоровыми и гармонично развитыми», – отметила Габитова.

Она добавила, что в прошлом году в объединениях и секциях физкультурно-спортивной направленности более 350 тыс. детей и подростков занимались в кружках и секциях. А в рамках деятельности школьного спортивного клуба регулярно проводятся различные соревнования.

Всего за 2023 год проведено 21 республиканское соревнование, в которых приняли участие свыше 90 тыс. учащихся, состоящих в 1410 школьных спортивных клубах.

Минобрнауки Татарстана с 2018 года участвует в проекте по публичному формированию целей и задач органов власти и общественному контролю над их исполнением. Ежегодно эксперты и общественный совет при министерстве формируют предложения по приоритетным направлениям работы ведомства на предстоящий год. Затем они выносятся на открытое голосование на республиканском портале госуслуг и в мобильном приложении «Услуги РТ».

Замминистра образования и науки РТ Станислав Андреев подчеркнул, что в течение прошлого года министерство проводило большую работу по реализации поставленных целей и задач.

Заместитель председателя Общественной палаты РТ Асия Тимирясова напомнила, что в 2022 году для голосования было предложено 15 приоритетных целей и задач Министерства образования и науки. В голосовании приняли участие более 4 тыс. человек, по его результатам экспертами одобрены семь приоритетных целей.

В частности, в 2023 году нужно было создать во всех школах спортивные клубы; обеспечить трудоустройство в течение года после окончания целевого обучения не менее 65% выпускников-педагогов вузов; увеличить число программ профподготовки по рабочим профессиям с 450 до 500; систематически проводить в школах профилактические мероприятия по формированию стрессоустойчивости у детей и подростков с охватом не менее 80% учащихся.

В перечень задач также вошли увеличение объемов финансирования на исследования и разработки по критически важным направлениям развития науки и технологий не менее чем на 3%; поддержка через конкурсы, гранты, премии не менее 50 молодых ученых в год; повышение числа специальных образовательных организаций для детей с ОВЗ, обновивших материально-техническую базу, с 43% до 52%. Участники совещания признали все эти задачи выполненными.