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Здоровье
19 декабря 2021  21:05

Более 62% пожилых россиян получили первый компонент вакцины от Covid-19

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В России более 62% граждан старше 60 лет получили первый компонент вакцины от коронавируса. Об этом министр здравоохранения страны Михаил Мурашко рассказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год». 

«Мы видим, что в этой возрастной категории людей, получивших вакцину, первый компонент, уже составило больше 62%. Это хорошая цифра», — приводит слова Мурашко РИА Новости. 

В России активно проходит массовая прививочная кампания. Все это направлено на то, чтобы предотвратить рост новых ковид-случаев. О том, что нужно вакцинироваться, чтобы сбить пик распространения коронавируса, ранее заявлял Президент Владимир Путин.

#коронавирус #массовая вакцинация
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