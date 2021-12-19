Более 62% пожилых россиян получили первый компонент вакцины от Covid-19

В России более 62% граждан старше 60 лет получили первый компонент вакцины от коронавируса. Об этом министр здравоохранения страны Михаил Мурашко рассказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год».

«Мы видим, что в этой возрастной категории людей, получивших вакцину, первый компонент, уже составило больше 62%. Это хорошая цифра», — приводит слова Мурашко РИА Новости.

В России активно проходит массовая прививочная кампания. Все это направлено на то, чтобы предотвратить рост новых ковид-случаев. О том, что нужно вакцинироваться, чтобы сбить пик распространения коронавируса, ранее заявлял Президент Владимир Путин.