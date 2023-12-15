Более 6 тысяч детей участников СВО в Татарстане получают бесплатное питание в образовательных учреждениях. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» на тему «Забота о своих»: меры поддержки детей участников СВО рассказала заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Лейла Фазлеева напомнила о том, что детям, которые обучаются в государственных школах, предоставляется бесплатное двухразовое питание.

«Данной мерой поддержки воспользовались больше шести тысяч человек в Татарстане. Также им предоставлено право на посещение бесплатных кружков, секций и группы продленного дня. Этим правом пользуются около шести тысяч детей», – сказала Лейла Фазлеева.