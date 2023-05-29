Более 53 тысяч нижнекамцев приняли участие в санитарно-экологическом двухмесячнике

Глава Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин, подводя сегодня итоги двухмесячника по санитарно-экологической очистке города, поблагодарил коллективы нижнекамских предприятий и общественных организаций за проведенную работу. В целом в акции приняли участие более 53 тысяч человек.

«Не знаю, можно ли этим хвастаться, но за два месяца было вывезено 37 тысяч кубов мусора, в том числе с несанкционированных свалок. Их вообще не должно быть по идее. Большая работа проведена по озеленению города — высажено 750 тысяч саженцев: сосен, кедров, елей, яблонь, липы, рябины», — сообщил градоначальник.

Основное предпочтение отдается хвойным деревьям для того, чтобы город оставался зеленым круглый год.

По словам Рамиля Муллина, значимый вклад в озеленение внесли студенты ссузов и вузов, МУПы, а также ТОСы, которые активно проводили работу на местах. Благодаря общим усилиям город значительно преобразился.

Он предложил руководителям городских предприятий завершить двухмесячник «большим городским средником» — окончить работы по покраске бордюров, разметке дорог, ямочному ремонту и, таким образом, уверенно войти в летний сезон.

На прошедшем в субботу совещании в Доме Правительства министр экологии и природных ресурсов Александр Шадриков доложил, что в санитарно-экологическом двухмесячнике в Татарстане приняли участие 688 708 человек.