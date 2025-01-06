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Более 500 студотрядовцев из Татарстана работают официантами и хостес на каникулах
Более 500 участников студенческих отрядов из Татарстана работают в сфере сервича во время зимних каникул. Об этом сообщили в пресс-службе Минмололдежи РТ.
Ребята трудятся в Татарстане — Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме, Альметьевске и Елабуге, а также за его пределами — в Сочи и Крыму. Студотрядовцы работают мойщиками, официантами, хостес и горничными.
Ранее в ведомстве сообщили, что студенты также выполняют функции проводников на зимних пассажирских поездках, следующих из Казани в Нижневартовск, Адлер, Москву, Новый Уренгой и Санкт-Петербург.
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