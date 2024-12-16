«25 млн рублей на идеи»: студотряды Татарстана подвели итоги работы проектного центра

Студотряды Татарстана подвели итоги грантовой деятельности на Республиканской премии проектного центра. За 2024 год участники движения одержали 42 победы в грантовых конкурсах федерального и республиканского масштаба. На организацию трудовых проектов и мероприятия в сфере профориентации, добровольчества, повышение профессиональных навыков и развития медиакоммуникаций ребята привлекли более 25 миллионов рублей.

«Студенческие отряды – это намного больше, чем просто возможность трудоустройства. Это платформа для всестороннего развития, где каждый может найти свое место и реализовать свой потенциал. Наш неофициальный девиз «Все, что тебе важно – есть в РСО» – это не просто слова, а отражение реальности. Многие ребята приходят к нам со своими идеями, говорят о том, чего им не хватает, какие социальные проблемы они видят. И часто оказывается, что реализовать эти идеи в рамках учебного заведения сложно. Отличным решением в такой ситуации становится участие в грантовой деятельности. В проектном центре студенческих отрядов Татарстана ежегодно рассматривается 200 заявок на гранты, это позволяет многим студентам воплотить свои замыслы в жизнь, реализовать свои проекты и внести свой вклад в развитие общества. Это возможность не просто работать, а созидать, менять мир вокруг себя к лучшему», - отмечает директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, член Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов от ПФО Василий Ислаев.

Студотряды Татарстана активно привлекают грантовые средства на реализацию мероприятий и проектов. Только за последние три года послужной список активистов движения пополнился 72 выигранными грантами, общая сумма которых составила почти 56 миллионов рублей, сообщает пресс-служба студотрядов РТ.

Кураторы проектной деятельности на сегодняшний день есть в большинстве вузовских штабов. На уровне республики работу координируют специалист республиканского штаба студотрядов Дарья Исламгулова.

«Этот год стал для нас настоящим прорывом! Глядя на результаты работы проектного центра студенческих отрядов Татарстана, я испытываю неописуемую гордость! 42 выигранных гранта – это не просто число, это огромный труд наших ребят, их желание развиваться, их вера в свои силы и их способность привлекать средства на реализацию своих идей. Конечно, эта работа непростая, она требует много времени, усилий и терпения. Бывают сложные моменты, бывают неудачи, но главное – не сдаваться, верить в себя и в свою команду. И вот мы видим результат! Более 25 миллионов рублей, привлеченных на реализацию проектов студентов – это огромное достижение! Это доказательство того, что при большом желании, при настойчивости и верной стратегии можно добиться больших высот. Я очень горжусь нашими ребятами, их энергией, их энтузиазмом, их способностью творить и менять мир к лучшему!» - делится девушка.

В этом году благодаря большому опыту она стала экспертом Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодёжь».

В новом году ребята планируют расширять взаимодействие с учебными заведениями в муниципальных районах республики, чтобы возможность воплотить свои идеи в жизнь была у каждого молодого человека в Татарстане.