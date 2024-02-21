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На «Играх будущего» в Казани будут работать 583 медика
На «Играх будущего» в Казани задействовали более 500 специалистов медицинских организаций. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.
«Общее количество медицинского персонала, привлекаемого для работы по медицинскому обеспечению Игр, при двухсменной работе составляет 583 человека», – указали в ведомстве.
Отмечается, что на объектах проведения соревнований будут работать 20 медицинских пунктов, 40 мобильных медицинских бригад и 25 бригад скорой медицинской помощи.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани начала работу спортивная поликлиника для участников «Игр будущего». Она организована на базе городской поликлиники № 21 Казани.
Напомним, что в Казани с 21 февраля по 3 марта пройдут «Игры будущего» – это международный турнир по инновационным технологическим дисциплинам, где будут объединены классический спорт, киберспорт и технологии.
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