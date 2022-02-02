«Столько заболевших Covid-19 детей сразу у нас еще не было»: врач об обстановке в ДРКБ
В Детской республиканской клинической больнице сегодня лежат больше ста детей с коронавирусной инфекцией, за последние сутки еще почти сто юных татарстанцев подхватили инфекцию. О том, как дети и подростки переносят болезнь и что нужно знать родителям о симптомах Covid-19, ИА «Татар-информ» рассказала главный педиатр Татарстана Светлана Сенек.
Больше ста детей лечат от Covid-19 в ДРКБ
Согласно статистике Оперативного штаба по борьбе с Covid-19, в РТ только за сегодняшний день инфекцию подхватили 848 жителей, из них 94 ребенка.
В Детской республиканской клинической больнице Татарстана сейчас борются с новой коронавирусной инфекцией больше ста маленьких пациентов.
«Есть дети в состоянии средней степени тяжести, есть и тяжелые дети. По методическим рекомендациям Минздрава РФ, дети старше года с легким течением болезни лечатся амбулаторно», – рассказала ИА «Татар-информ» главный педиатр Минздрава РТ, заместитель главного врача ДРКБ по лечебной работе Светлана Сенек.
Детей на аппаратах искусственной вентиляции легких в настоящее время в клинике нет.
В Covid-госпиталь попадают в основном дети первого года жизни. А также дети и подростки с сопутствующими патологиями – ДЦП, сахарным диабетом и избыточной массой тела.
Как родителям понять, что у ребенка Covid-19?
Светлана Сенек обозначила, что самым частым симптомом коронавируса у ребенка является высокая температура. Она не спадает несколько дней.
Однако у некоторых малышей коронавирус может начинаться и с катаральных явлений – насморка, больного горла, и с эпизодов рвоты – симптоматика может быть разнообразной.
Главный педиатр республики рассказала, на что должны обратить внимание родители, чтобы не пропустить Covid-19.
«Высокая температура, если она держится более двух-трех дней. Как правило, родители уже после первого дня температуры обращаются. Потому что, как правило, один ребенок не болеет, болеет вся семья. Если мы говорим о детях первого года жизни, то сначала, как правило, заболевают взрослые, а потом ребенок. Если речь о более старших детях, как правило, они приносят инфекцию из школы в дом», – рассказала врач.
У детей появляются температура и слабость, у тех, кто постарше, могут быть катаральные явления, такие как насморк.
Как защитить малыша от коронавируса?
Главный детский врач Татарстана дала рекомендации родителям, как обезопасить своих детей от опасной инфекции.
«Самая главная рекомендация – это вакцинация. Для взрослых она обязательна и необходима. Потому что, как правило, у всех, кто провакцинирован, заболевание протекает очень легко. Это может быть температура, а у некоторых даже температуры нет, просто насморк», – поделилась мнением доктор.
Симптомы у привитых, по словам врача, купируются в течение одного-двух дней.
«Если речь о детях от 12 до 17 лет, то сегодня в Татарстане, как в Российской Федерации, уже начали вакцинацию. Для детей в пубертатном периоде – подростков – заболевание достаточно опасно, потому что они находятся на этапе гормональных перестроек, поэтому течение заболевания у них, как правило, более тяжелое и не предсказуемое. Раз есть возможность вакцинироваться, мы должны прививать наших подростков», – рассказала Светлана Сенек.
Будет ли заболеваемость детей дальше расти – неизвестно…
Пока в ДРКБ Татарстана затрудняются делать выводы и прогнозы. Будет ли детская заболеваемость расти и дальше или потихоньку пойдет на спад, пока никто не знает. Но то, что такого количества заболевших детей и подростков в больнице одновременно еще не было, это врачи подтверждают.
«На сегодняшний день за два года нашей эпидемии по детям сейчас пик», – заключила врач.