«Столько заболевших Covid-19 детей сразу у нас еще не было»: врач об обстановке в ДРКБ

В Детской республиканской клинической больнице сегодня лежат больше ста детей с коронавирусной инфекцией, за последние сутки еще почти сто юных татарстанцев подхватили инфекцию. О том, как дети и подростки переносят болезнь и что нужно знать родителям о симптомах Covid-19, ИА «Татар-информ» рассказала главный педиатр Татарстана Светлана Сенек.

Только за сегодняшний день инфекцию подхватили 848 жителей, из них 94 ребенка Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Больше ста детей лечат от Covid-19 в ДРКБ

Согласно статистике Оперативного штаба по борьбе с Covid-19, в РТ только за сегодняшний день инфекцию подхватили 848 жителей, из них 94 ребенка.

В Детской республиканской клинической больнице Татарстана сейчас борются с новой коронавирусной инфекцией больше ста маленьких пациентов.

«Есть дети в состоянии средней степени тяжести, есть и тяжелые дети. По методическим рекомендациям Минздрава РФ, дети старше года с легким течением болезни лечатся амбулаторно», – рассказала ИА «Татар-информ» главный педиатр Минздрава РТ, заместитель главного врача ДРКБ по лечебной работе Светлана Сенек.

Детей на аппаратах искусственной вентиляции легких в настоящее время в клинике нет.

В Covid-госпиталь попадают в основном дети первого года жизни. А также дети и подростки с сопутствующими патологиями – ДЦП, сахарным диабетом и избыточной массой тела.

По словам Светланы Сенек, самым частым симптомом коронавируса у ребенка является высокая температура Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Как родителям понять, что у ребенка Covid-19?

Светлана Сенек обозначила, что самым частым симптомом коронавируса у ребенка является высокая температура. Она не спадает несколько дней.

Однако у некоторых малышей коронавирус может начинаться и с катаральных явлений – насморка, больного горла, и с эпизодов рвоты – симптоматика может быть разнообразной.

Главный педиатр республики рассказала, на что должны обратить внимание родители, чтобы не пропустить Covid-19.

«Высокая температура, если она держится более двух-трех дней. Как правило, родители уже после первого дня температуры обращаются. Потому что, как правило, один ребенок не болеет, болеет вся семья. Если мы говорим о детях первого года жизни, то сначала, как правило, заболевают взрослые, а потом ребенок. Если речь о более старших детях, как правило, они приносят инфекцию из школы в дом», – рассказала врач.

У детей появляются температура и слабость, у тех, кто постарше, могут быть катаральные явления, такие как насморк.

«Раз есть возможность вакцинироваться, мы должны прививать наших подростков» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Как защитить малыша от коронавируса?

Главный детский врач Татарстана дала рекомендации родителям, как обезопасить своих детей от опасной инфекции.

«Самая главная рекомендация – это вакцинация. Для взрослых она обязательна и необходима. Потому что, как правило, у всех, кто провакцинирован, заболевание протекает очень легко. Это может быть температура, а у некоторых даже температуры нет, просто насморк», – поделилась мнением доктор.

Симптомы у привитых, по словам врача, купируются в течение одного-двух дней.

«Если речь о детях от 12 до 17 лет, то сегодня в Татарстане, как в Российской Федерации, уже начали вакцинацию. Для детей в пубертатном периоде – подростков – заболевание достаточно опасно, потому что они находятся на этапе гормональных перестроек, поэтому течение заболевания у них, как правило, более тяжелое и не предсказуемое. Раз есть возможность вакцинироваться, мы должны прививать наших подростков», – рассказала Светлана Сенек.

«На сегодняшний день за два года нашей эпидемии по детям сейчас пик» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Будет ли заболеваемость детей дальше расти – неизвестно…

Пока в ДРКБ Татарстана затрудняются делать выводы и прогнозы. Будет ли детская заболеваемость расти и дальше или потихоньку пойдет на спад, пока никто не знает. Но то, что такого количества заболевших детей и подростков в больнице одновременно еще не было, это врачи подтверждают.

«На сегодняшний день за два года нашей эпидемии по детям сейчас пик», – заключила врач.