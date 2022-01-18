Более 50% участников испытаний вакцины «Спутник М» в Москве получили первый компонент

В Москве более половины подростков — участников исследования вакцины «Спутник М» получили первый компонент прививки. В работе, которая проводится на базе 10 детских поликлиник столицы, задействованы 3 тыс. детей от 12 до 17 лет, сообщает местная мэрия.

Предварительные результаты исследований уже говорят о безопасности и эффективности вакцины — у привитых подростков нет серьезных побочных реакций, заметил главный педиатр депздрава Москвы, главврач детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов.

«Сегодня половина запланированной работы проведена — более 1500 подростков сделали прививку первым компонентом, более 1200 из них — и первым, и вторым. Все это время ребята ведут дневник самочувствия в мобильном приложении, а врачи наблюдают за их состоянием», — рассказал специалист.

По его словам, в единичных случаях у привитых детей незначительно повышалась температура, появлялись утомляемость, боль в месте инъекции. Однако максимум через сутки они прекращались.

Вакцина для подростков — это двухкомпонентный «Спутник V», однако в меньшей дозировке — порядка одной пятой части.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в республике поступление новой вакцины ожидается после новогодних праздников.