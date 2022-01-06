Татарстан ждет поступления детской вакцины от Covid-19 после праздников

В Татарстан пока не поступила детская вакцина от коронавируса «Спутник М». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Касаясь детской вакцины, пока она в республику не поступила. Скоре всего, поступление будет после праздников», – заявил он.

Заявка на вакцину была направлена в федеральный Минздрав. Сейчас детские поликлиники и склады готовы принять препарат, как только он поступит в РТ.