news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
6 января 2022  12:34
Эвелина Киселёва

Татарстан ждет поступления детской вакцины от Covid-19 после праздников

news_top_970_100

В Татарстан пока не поступила детская вакцина от коронавируса «Спутник М». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Касаясь детской вакцины, пока она в республику не поступила. Скоре всего, поступление будет после праздников», – заявил он.

Заявка на вакцину была направлена в федеральный Минздрав. Сейчас детские поликлиники и склады готовы принять препарат, как только он поступит в РТ.

#вакцинация детей #коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное