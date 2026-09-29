Более 50 тыс. человек посетили празднование 60-летия Нижнекамска

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Более 50 тыс. человек посетили юбилейные площадки Нижнекамска в день празднования 60-летия города. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев, подводя итоги праздничных мероприятий.

«В субботу юбилейные площадки посетили более 50 тысяч человек. Это большая ответственность для всех городских служб», – отметил Беляев.

В течение дня для жителей и гостей города работали различные тематические площадки. В парке «Семья» действовал музей под открытым небом об истории Нижнекамска, а на площадке «Умный город Нижнекамск – территория инноваций» проходили лекции, мастер-классы и викторины. Завершился праздник большим концертом с участием нижнекамских и казанских артистов, The Hatters, Фирдуса Тямаева, Ришата Тухватуллина и группы «Волга-Волга».

Беляев подчеркнул, что главными героями юбилея стали люди, которые создавали Нижнекамск и продолжают развивать его сегодня. В рамках празднования государственные награды и памятные знаки вручили почетным гражданам города.

Отдельное внимание в юбилейной программе уделили детям. Вместе со школьниками в Каму выпустили тысячи мальков стерляди. По словам Беляева, за последние годы компания выпустила в водоемы более 1,5 млн мальков.

«Важно, чтобы в такие дни в мероприятиях активно участвовали дети, наше молодое поколение должно знать историю, традиции, перенимать опыт во всех сферах», – сказал мэр.

Беляев также поблагодарил городские службы, правоохранительные органы и предприятия за участие в подготовке и проведении праздника.