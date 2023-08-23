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Более 50 молодых учителей придут работать в школы Нижнекамска с началом учебного года
Преподавательский состав школ Нижнекамска с началом нового учебного года пополнится более 50 молодыми специалистами. Об этом начальник Управления образования по району Айдар Гарифуллин рассказал на августовской конференции.
На сегодняшний день в учебных заведениях города трудятся 214 молодых учителей. Как говорится в сообщении пресс-службы Нижнекамского района, для поддержки таких специалистов возобновили грант «Наш новый учитель», обладателем которого может стать педагог, у которого стаж работы в школе не превышает 3 лет. Победитель конкурса ежемесячно получает надбавку к зарплате в размере 10 тысяч рублей на протяжении 3 лет.
Ранее на августовском совещании педагогических работников министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин заявил, что на начало учебного года в Татарстане не хватает около 2 тыс. учителей.
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