К началу учебного года в Татарстане не хватает около 2 тыс. учителей

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В Татарстане остается актуальной проблема нехватки педагогов. На начало учебного года потребность в них составила около 2 тыс. человек. Об этом заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на августовском совещании педагогических работников.

«Наибольшее количество вакансий имеется по таким предметам, как математика, физика, русский и иностранный языки, начальные классы», – сказал глава Минобрнауки.

Он добавил, что в предстоящем учебном году потребность в учителях математики составляет 306 человек. При этом КФУ и Набережночелнинский педагогический университет выпустили всего 147 таких специалистов. «Таким образом, потребность в учителях математики может быть закрыта лишь наполовину при условии, что все выпускники трудоустраиваются в школы республики», – отметил министр.

Такая же ситуация складывается и с учителями физики. При общей потребности в 146 человек Казанский федеральный университет выпустил лишь 40 педагогов, уточнил Хадиуллин.

Частично проблема с педагогическими кадрами решается за счет привлечения к работе в школах студентов вузов, успешно обучившихся три года. В прошлом учебном году в школах и детских садах республики работали 445 таких студентов.

«Однако ситуация остается критической и требует комплексного решения, включающего адресную профориентационную работу со школьниками, мотивационные мероприятия по привлечению учителей со стороны муниципалитетов и вузов», – подчеркнул глава Минобрнауки.