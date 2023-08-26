Экспортеры из Татарстана смогут получить софинансирование транспортировки товара

Новая услуга открыта для предпринимателей из Татарстана, которые экспортируют свои товары на международные рынки по территории Российской Федерации. Экспортеры смогут получить до 80% стоимости транспортировки продукции. Проект реализует Центр поддержки экспорта в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

Центр софинансирует расходы на транспортировку продукции до границ РФ, но не более 500 тыс. рублей для одного предприятия, уточнили в Министерстве экономики РТ.

«Логистические расходы – существенная часть затрат экспортеров. Национальные проекты «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт» позволяют нам покрывать до 80% расходов предпринимателей и значительно сократить транспортные расходы, которые влияют на итоговую стоимость продукта и его конкурентные качества», – рассказала замминистра экономики РТ Наталья Кондратова.

По данным ведомства, финансовая поддержка включает расходы на организацию транспортировки, погрузочно-разгрузочные работы, перегрузку с одного транспорта на другой, сортировку, консолидацию, разукрепление, маркировку, паллетирование и переупаковку товаров.

Услуга доступна предприятиям малого и среднего бизнеса республики, которые включены в реестр МСП. К предпринимателям предъявляется следующее требование – наличие заключенного экспортного контракта, который предусматривает обязанность осуществить транспортировку продукции иностранному покупателю.

Заявку для получения услуги можно подать на портале МСП.РФ (перейти во вкладку «Сервисы», найти раздел «Региональные меры поддержки», выбрать фильтр «Республика Татарстан», далее выбрать из списка услуг «Софинансирование транспортировки продукции»).

Консультацию по вопросам поддержки экспортеров можно получить по телефонам Центра поддержки экспорта: +7(843)222-90-60 (добавочный 272 или 279) или +7(987)270-06-91.

Национальные проекты реализуются на территории страны с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.