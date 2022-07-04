Более 5 тыс. обращений получили специалисты с начала работ по программе «Наш двор»

Более 5 тыс. обращений поступило в Фонд «Институт развития городов РТ» от жителей Татарстана с начала строительных работ по программе «Наш двор». Наибольшую активность проявили жители Казани, Набережных Челнов, а также Альметьевского, Бугульминского и Зеленодольского районов республики.

«Мы благодарны за то, что татарстанцы вовлечены в процесс благоустройства и следят за ходом работ в своих дворах. Только совместно с жителями и их непосредственным участием дворы можно сделать действительно комфортными и уютными», — отмечают специалисты.

В Фонде «Институт развития городов РТ» уточнили, что вопросы и мнения местных жителей не только влияют на благоустройство их конкретных дворов, но и помогают развивать всю программу в целом. Это позволяет выявлять детали, которые важны для дальнейшего обновления территорий по всему Татарстану.

Двадцать третьего июня были подведены итоги голосования за дворы для благоустройства на следующий год. Татарстанцы определили 200 дворов для обновления по программе «Наш двор» уже в 2023 году. Со списком адресов-лидеров можно ознакомиться на сайте dvor.tatar/docs либо позвонить по номеру горячей линии: 8 (800) 275-20-20. Также жители могут написать в WhatsApp: 8-939-302-20-20 или воспользоваться ботом для обратной связи: https://t.me/nash_dvor_bot.

Встречи с жителями дворов, попавших в топ-200, начнутся этой осенью. Именно в это время у жильцов появится возможность обсудить проблемы своиз дворов и внести изменения в схемы благоустройства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, какие дворы, парки и набережные будут благоустроены в 2023 году.