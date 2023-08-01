Более 5 тонн гуманитарной помощи направит Менделеевск жителям Лисичанска

В ближайшее время более 5 тонн гуманитарной помощи направит Менделеевск жителям подшефного города Татарстана в Лисичанск. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, отправка груза намечена на конец недели.

В сборе помощи принимали участие администрация, благотворители и неравнодушные жители Менделеевска. В наборы вошли продукты питания (крупы — пшено, пшеничная, горох), вода, бытовые принадлежности, средства гигиены (зубная паста, зубные щётки, стиральный порошок) и многое другое.

Накануне мобилизованным из Менделеевского района из 430-го и 1232-го полков также была доставлена гуманитарная помощь. Груз увезли сами мобилизованные, также по личной инициативе их сопровождали глава Тихоновского сельского поселения Алексей Карманов и глава Мунайкинского поселения Руслан Кириллов.

Для 430-го полка отправлен бронеавтомобиль, индивидуальные посылки. В них — газовые баллоны, средства личной гигиены, футболки, носки, конфеты, орехи, набор инструментов для авторемонта, строительные мешки.

Бойцам 1232-го полка оставлены наборы инструментов для автомобилей, а также автозапчасти, об их необходимости военнослужащие говорили во время встреч. Общая сумма гуманитарной помощи составила более 2 млн рублей.