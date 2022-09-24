Более 4,5 млрд рублей направлено на поддержку бизнеса в Татарстане в 2022 году

В Татарстане в этом году продолжилась реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». По нему на поддержку предпринимателей в общей сложности с начала года выделили 4,5 млрд рублей.

Средства направили на программы льготного финансирования, поручительства, выплату субсидий и информационную и консультационную поддержку, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Кроме того, по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова запустили республиканский пакет мер поддержки в условиях санкционных ограничений. Одна из самых востребованных мер поддержки — льготное микрофинансирование.

В Фонд поддержки предпринимательства республики в этом году поступило 1198 заявок от предпринимателей. По ним предпринимателям выдали 579 микрозаймов на 1 млрд рублей.

Напомним, бизнесмены могут получить микрозаймы до 5 млн рублей сроком до трех лет, максимальная процентная ставка по микрозаймам составляет всего лишь 5,5%. Заявку можно подать на портале «Мои субсидии».

Также в этом году стартовал прием заявок на получение грантов для молодых предпринимателей до 25 лет и социальных предпринимателей в сумме до 500 тыс. рублей на условиях софинасирования не менее 25% со стороны субъекта МСП. Молодые и социальные предприниматели, прошедшие обучение в центре «Мой бизнес», смогут подать заявку на грант для реализации своего проекта в центре «Мой бизнес» по адресу: ул.Петербургская, 28.

С начала года Гарантийный фонд РТ выдал 455 поручительств на сумму 2 млрд рублей. Это позволило татарстанским предпринимателям привлечь заемное финансирование в размере 5,8 млрд рублей.

Центр «Мой бизнес» в этом году оказал более 12 тыс. услуг предпринимателям, самозанятым и жителям республики, которые планируют начать предпринимательскую деятельность. Среди востребованных услуг — сертификация, финансирование участия в выставках, реклама, выход на маркетплейсы, обучение, сервисы для сдачи отчетности и финансирование участия в бизнес-миссиях. Все эти услуги бесплатно можно получить в центре «Мой бизнес» оставив заявку на Цифровой платформе МСП.РФ.

Нефинансовые меры поддержки можно получить в онлайн формате на Цифровой платформе МСП.РФ, финансовые меры поддержки на портале Мои субсидии, фасттрек.рф. Проконсультироваться по всем мерам поддержки можно по телефону горячей линии: +7(843)524-90-90.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента России Владимира Путина.