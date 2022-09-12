Власти Татарстана выделят субсидии молодым бизнесменам в возрасте до 25 лет

В Татарстане внесли изменение в порядок предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. Теперь претендовать на них смогут не только социальные предприниматели, но также субъекты бизнеса, созданные физлицами до 25 лет включительно, следует из постановления премьер-министра республики Алексея Песошина.

Средства будут выделяться, в том числе, на расходы, связанные с реализацией бизнес-проектов. На момент подачи грантов предприниматель должен владеть не менее чем 50% доли в уставном капитале предприятия.

Размер софинансирования проекта будет определяться по итогам оценки членов конкурсной комиссии. Размер выплат составит от 25 до 50% от стоимости проекта. При этом в документе уточняется, что субсидию предприниматель может получить при условии вложения в проект не менее 25% собственных средств.