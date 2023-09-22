Более 42 млн рублей получили отделения политических партий в Татарстане

За второй квартал этого года региональные отделения политических партий в Татарстане получили на уставную деятельность более 42 млн рублей. Об этом стало известно на заседании Центральной избирательной комиссии РТ.

«Региональным отделениям политических партий на осуществление уставной деятельности поступило более 42 млн рублей. Иного имущества поступило на сумму около 5 млн рублей», — рассказал зампредседателя ЦИК РТ Андрей Нефедов.

По его словам, основную часть средств составили отчисления от политических партий в сумме 36,8 млн рублей. Вступительные членские взносы внесены на сумму около 3,3 млн рублей.

Помимо этого, региональные отделения политических партий получили пожертвования на 2 млн рублей. Нефедов уточнил, что из них основную часть составили перечисления от юрлиц.

Уставная деятельность обошлась региональным отделениям политических партий в 42,8 млн рублей. Из этой суммы 36,4 млн рублей вложены в их содержание. На проведение публичных мероприятий было затрачено 3,4 млн рублей.

В избирательные фонды перечислено 1,5 млн рублей, еще 1,3 млн рублей ушло на пропагандистскую деятельность и 100 тыс. рублей — на съезды и партийные конференции.

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