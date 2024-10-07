Более 400 самозанятых из РТ приняли участие в ярмарках в этом году

С начала года в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в Татарстане провели 11 ярмарок. Участие в них приняли 432 самозанятых, сообщили в пресс-службе Минэкономики РТ.

В крупнейшей ярмарке, прошедшей в День республики, поучаствовали 120 самозанятых, а их выручка превысила сумму 3 млн рублей.

В настоящее время самозанятые Татарстана могут подать заявку на бесплатные торговые места на ярмарке, которая состоится 25–27 октября в Казани.

Заявку можно подать на цифровой платформе МСП.РФ.

В настоящее время в республике насчитывается более 350 тыс. самозанятых.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе оглашения послания Госсовету РТ поручил обеспечить экономическую активность самозанятых и содействовать их переходу в другие категории предпринимательской деятельности.