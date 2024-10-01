Минэкономики: В Татарстане лишь 57% экономически активных самозанятых

На 1 сентября этого года в Татарстане зарегистрировано около 358 тыс. самозанятых. При этом доля экономически активных составляет всего лишь 57%. По России в среднем этот показатель достигает 61%. Об этом сообщил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Задача, поставленная Раисом РТ Рустамом Миннихановым в рамках послания, – обеспечить экономическую активность самозанятых, содействовать их дальнейшему переходу в другую категорию бизнеса», – рассказал глава Минэкономики.

По его словам, эта работа организована с муниципальными образованиями республики в рамках оперативного штаба.

Шагиахметов добавил, что важная роль отводится малому и среднему предпринимательству. «В целом в МСП наблюдается положительная динамика. Количество субъектов МСП на конец этого года оценивается на уровне более 178 тыс. единиц», – констатировал он.

Министр отметил, что численность занятых в малом и среднем бизнесе без учета самозанятых в этом году превысит 614 тыс. человек.

Напомним, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» самозанятым доступны меры поддержки.