Более 400 человек подписали контракт с Минобороны на выставке техники НАТО в Казани

Фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

Более 400 человек подписали контракты с Минобороны России за время работы выставки трофейной техники НАТО в Казани.

За время посещения экспозиции в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской областях, Республике Алтай, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах наибольшее количество изъявивших желание проходить службу в Вооруженных силах РФ из Татарстана. До Казани лидером была Оренбургская область, в ней более 300 человек подписали контракты с Минобороны РФ.

«Татар-информ» рассказывал, что в мобильном пункте отбора на контрактную службу, который был открыт на выставке, посетителям рассказали о льготах и соцгарантиях, которые получают военные и члены их семей. Кроме того, посетителей познакомили с условиями службы в различных видах и родах войск.

После получения экипировки и документов бойцы убывают в воинскую часть, где проходят специальную боевую подготовку под руководством опытных инструкторов, а после уезжают на СВО.