Более 40% занятых в экономике Татарстана работают в сфере МСП

В сфере малого и среднего предпринимательства в Татарстане работают около 827 тыс. человек, или более 40% среди всех занятых в экономике региона. Об этом сообщила первый заместитель министра экономики РТ Наталья Кондратова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В Республике Татарстан сегодня создаются условия для развития малого и среднего бизнеса, который вносит существенный вклад в экономику республики и создает новые рабочие места. Предпринимателям нужно максимально использовать комплекс финансовых и нефинансовых федеральных и республиканских мер поддержки для развития бизнеса», — заявила Кондратова.

Она отметила, что всего в республике на сегодняшний день насчитывается свыше 170 тыс. субъектов МСП, что на 3% или 5,5 тыс. больше, чем в начале 2023 года.

Отдельное внимание замминистра уделила мерам поддержки бизнеса республики. Так, предприниматели могут получить льготные кредиты, субсидии, микрозаймы, поручительства, лизинг оборудования и спецтехники, а также грантовую поддержку молодых и социальных предпринимателей.

Помимо этого, бизнесменам предоставляют нефинансовую поддержку: выставки и ярмарки, содействие в выходе на маркетплейсы и в зарубежные страны, обучающие программы и прочие мероприятия.

Эти программы позволили поддержать малый и средний бизнес на более чем 60 млрд рублей, из которых почти 53 млрд — по федеральным программам и 7,5 млрд — по республиканским.

Ранее Минэкономики сообщало, что Фонд поддержки предпринимательства РТ за 9 месяцев оказал поддержку на сумму почти миллиард рублей. Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.