За 9 месяцев предпринимателям Татарстана оказана поддержка на сумму почти миллиард рублей

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По итогам девяти месяцев текущего года Фонд поддержки предпринимательства РТ оказал финансовую поддержку 403 предпринимателям на сумму 992,2 млн рублей, 62 самозанятых оформили микрозаймы на сумму 13,3 млн рублей в Центре микрофинансирования. Такие данные приводит Минэкономики РТ.

За этот же период Центр «Мой бизнес» оказал более 25 тыс. услуг субъектам МСП, самозанятым гражданам и физическим лицам. Это в том числе участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, сдача отчетности, сертификация, выход на маркетплейсы, продвижение продукции, проведение обучающих мероприятий и другие. Тренинги по обучающим программам Корпорации «МСП» прошли более 2000 человек, 700 из которых – субъекты МСП.

За 9 месяцев 2023 года 1741 предприниматель Татарстана воспользовались услугами регионального центра поддержки экспорта, 57 предпринимателей заключили экспортные контракты на сумму 18,73 млн долларов США.

Также при поддержке Центра инноваций социальной сферы 189 субъектов МСП вошли в реестр социальных предпринимателей. Социальные предприятия прошли обучение, что дает им возможность подать заявки на грант для социальных предпринимателей.

С начала 2023 года Гарантийный фонд Республики Татарстан помог предпринимателям привлечь 12,9 млрд рублей заемного финансирования, предоставив 878 поручительств на общую сумму 5,4 млрд рублей.

Минэкономики также приводит данные по федеральным программам. С начала года предприниматели Татарстана привлекли по ним более 50 млрд рублей. По республиканским мерам поддержки 6,7 млрд рублей было выделено на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса.

В настоящее время в Татарстане численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, составляет 827,3 тыс. человек. В Татарстане зарегистрировано 168,3 тыс. предпринимателей, 293 тыс. человек зарегистрированы в качестве самозанятых.

Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.