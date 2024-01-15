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Соцфонд Татарстана: Размер пособия по уходу за ребенком вырастет с февраля
С января 2024 года вступил в силу закон, согласно которому родители не будут терять право на пособие по уходу за ребенком до полутора лет в случае досрочного выхода из отпуска на работу. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Регионального отделения Социального фонда по РТ.
«Сейчас в Татарстане пособия по уходу за ребенком до полутора лет получают 52 тыс. человек. С начала года у родителей появилась возможность досрочно выйти из отпуска на работу и не потерять пособие до того, как ребенку исполнится полтора года. Новое правило работает в том числе при выходе на работу на неполный рабочий день, на работу на дому и на дистанционную работу. Пособие также сохранится у тех, кто в период отпуска по уходу за ребенком трудится у другого работодателя», – сообщили в пресс-службе.
Максимальный размер пособий по временной нетрудоспособности и по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет для работающих родителей составляет 40% от среднего заработка родителя. Минимальная ежемесячная выплата равна 8,5 тыс. рублей, а максимальная – 33,2 тыс. рублей в месяц. Известно, что с 1 февраля этого года выплаты будут проиндексированы, но на какой процент, точно станет известно в конце этого месяца.
Для назначения пособия работодатель запрашивает у работника и передает в Социальный фонд заявление.
Напомним, что ранее пособие по уходу за ребенком до полутора лет родители могли получать в декретном отпуске при том условии, если не ходят на работу и не получают зарплату. Однако в конце декабря прошлого года Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому выплаты будут сохранены вне зависимости от этого фактора.
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