Более 40 татарстанских проектов получат президентские гранты на 61,8 млн рублей

Некоммерческие организации Татарстана получат более 60 млн рублей на реализацию 44 проектов в сфере молодежной политики, науки и образования, экологии, культуры, здравоохранения и др. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Всего на конкурс Фонда президентских грантов от республики было подано 258 заявок. Больше всего работ поступило от организаций Казани, Набережных Челнов и Нижнекамского района. Денежные средства смогли выиграть представители 10 муниципальных районов, в том числе центр социальной помощи «Красноборская дубрава» из Агрыза, Общественная организация ветеранов (пенсионеров) Буинского района, ассоциация «Донор-СЕРЧ» из Казани, Центр культурных проектов «Мастерская братьев Васильевых» и проч.

Участие в подобных конкурсах помогает привлекать инвестиции в социальную сферу — средства направляют на оплату труда специалистам, приобретение оборудования, проведение различных мероприятий. Так, центр «Красноборская дубрава» направит грант на сумму более полумиллиона рублей на реабилитацию пожилых людей после коронавируса, а «Донор-СЕРЧ», которая выиграла 5,7 млн рублей, планирует развивать институт донорства в регионе.

Прием заявок на второй конкурс президентских грантов 2022 года стартует 1 февраля.