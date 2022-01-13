Татарстан вошел в топ-10 по количеству победителей конкурса Фонда президентских грантов

Назвали победителей первого в этом году конкурса Фонда президентских грантов, сообщает Агентство социальной информации. Татарстан вошел в топ-10 по количеству победителей конкурса. Всего представили 10 484 проекта из всех регионов страны.

Самыми популярными грантовыми направлениями оказались охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни – 2 047 инициатив, поддержка проектов в области науки, образования, просвещения – 1510 заявок, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан – 1 506 проектов.

В группе от 500 тыс. до 3 млн рублей больше всего запросили грантов некоммерческие организации. 563 эксперта оценивали заявки пять недель.

На сайте фонда можно посмотреть список победителей.

