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Более 40 мешков гумпомощи отправили нижнекамцы для госпиталя Рубежного
Активисты нижнекамского Общественного центра микрорайонов №6, 7 и 8 при поддержке волонтерского движения «Гуманитарка Татарстан. Нижнекамск» отправили очередную партию гуманитарной помощи в город Рубежное.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района, необходимые средства гигиены, а также простыни, наволочки, пододеяльники, матрасы, футболки, свитера, водолазки, трико, носки, памперсы, пеленки, одежда и многое другое отправятся в госпиталь подшефного Татарстану города.
«Спасибо всем неравнодушным жителям, которые вносят свой вклад в поддержку наших сыновей, отцов и мужей. Вместе — мы надежный тыл!» — пишут советы ТОС Нижнекамска в социальных сетях.
В городе работают пять пунктов, куда все желающие могут принести продукты и товары первой необходимости, средства гигиены, одежду и обувь. Оказать помощь могут все неравнодушные нижнекамцы.
Забота об еще одном городе ЛНР — Рубежном — была возложена на Татарстан в мае этого года. Новый подшефный населенный пункт меньше Лисичанска, но сохранился лучше. Подробнее читайте в материале «В Рубежном ситуация лучше — есть свет, газ и вода»: Татарстан восстановит еще один город.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей. В присоединении новых регионов к России Путин увидел следствие «общей судьбы и тысячелетней истории».
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.
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