Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Более 36 тыс. юных альметьевцев получат сладкие подарки от муниципалитета
В этом году от администрации Альметьевского района сладкие подарки получат более 36 тыс. юных жителей. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, в настоящее время активно ведется работа по фасовке и упаковке новогодних угощений.
Уже с 23 декабря сладкие подарки смогут получить дошкольники, посещающие муниципальные детские сады, и школьники 1 – 8 классов, обучающиеся в муниципальных и государственных общеобразовательных учреждениях.
Новогодние угощения будут вручаться в детских садах и школах.
«Уверены, что эти маленькие радости принесут детям массу положительных эмоций», — отметили в администрации.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Альметьевске определили пять площадок для запуска пиротехники.
Фото: пресс-служба Альметьевского района.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»