Более 36 тыс. юных альметьевцев получат сладкие подарки от муниципалитета

В этом году от администрации Альметьевского района сладкие подарки получат более 36 тыс. юных жителей. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, в настоящее время активно ведется работа по фасовке и упаковке новогодних угощений.

Уже с 23 декабря сладкие подарки смогут получить дошкольники, посещающие муниципальные детские сады, и школьники 1 – 8 классов, обучающиеся в муниципальных и государственных общеобразовательных учреждениях.

Новогодние угощения будут вручаться в детских садах и школах.

«Уверены, что эти маленькие радости принесут детям массу положительных эмоций», — отметили в администрации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Альметьевске определили пять площадок для запуска пиротехники.