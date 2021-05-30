Юрий Камалтынов: На праймериз «Единой России» в Татарстане нарушений не зафиксировано

В Татарстане на предварительном голосовании партии «Единая Россия» нарушений не зафиксировано, жалоб со счетных участков не поступало. Об этом сообщил в ситуационном центре праймериз в Казани заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель фракции «Единая Россия» в парламенте, председатель регионального оргкомитета Юрий Камалтынов.

«У нас ни одной жалобы ни с одного участка не поступало. Единственное, была информация из Набережных Челнов о том, что один человек попытался проголосовать второй раз. То есть он проголосовал в режиме онлайн и сегодня пришел на участок. Может быть, по ошибке, а, может, решил проверить, насколько бдительно работают члены счетных комиссий. Ему вежливо объяснили, что такой возможности нет», — рассказал Камалтынов.

Он напомнил, что в Татарстане в 8 утра открылись 557 счетных участков для очного голосования. Более 2,5 тыс. членов счетных участковых комиссий начали работу. «На 10 часов на участках проголосовали более 70 тыс. человек. К этому времени 99 тыс. 888 проголосовали в режиме онлайн, что является хорошим показателем, потому что всего было зарегистрировано 127 тыс. человек. Все идет в штатном режиме. И нас это радует», — подчеркнул единоросс.

По словам Камалтынова, особенность предварительного голосования заключается в том, что можно отдать свой голос не только за одного кандидата, как это возможно на выборах. «У нас голосование рейтинговое, а это значит, что можно проголосовать как за одного, так и за несколько кандидатов, и вообще за весь список. 96 человек зарегистрировались. И в принципе у кого есть желание, может всем им поставить галочки, тем самым отдать за всех голос», — уточнил он.

Председатель регионального оргкомитета отметил, что результаты будут определяться по количеству голосов, отданных по максимуму за того или иного кандидата. «Понятно, что в одномандатных избирательных округах, которых у нас шесть в республике, будет один победитель, а по федеральному округу — будет список», — добавил он.

Депутат заметил, что счетные участки будут работать до 20.00. «После этого ждем поступления протоколов. Здесь есть одна сложность. Дело в том, что в 21 час по московскому времени заканчивается голосование в Калининградской области, только после этого из центрального исполнительного комитета через какое-то время получим электронную базу по результатам голосования по каждому счетному участку в режиме онлайн. То есть мы должны будем соединить голоса, отданные в режиме онлайн и офлайн. И пока не получим выгрузку из Москвы, не сможем точно сказать по каждому участку», — пояснил он.

Камалтынов заявил, что во второй половине дня 31 мая планируется провести заседание республиканского организационного комитета, на котором «должны быть подведены итоги голосования, которые будут направлены в Москву».

«В предварительном голосовании 2016 года проголосовали чуть более 14% от общего количества избирателей республики. Если к этому приблизимся, будет очень хорошо. 10–14% — очень хороший показатель для предварительного голосования», — заключил он.