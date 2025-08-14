Более 340 тыс. заявлений на оформление недвижимости подали в Татарстане с начала 2025-го

За 7 месяцев этого года в Росреестр Татарстана поступило 340 138 заявлений на совершение учетно-регистрационных действий в отношении объектов недвижимости.

Как сообщили в пресс-службе Росреестра РТ, из общего количества на регистрацию прав подали 259 586 заявлений, на кадастровый учет – 54 314 заявлений, а на единую процедуру (кадастровый учет и регистрацию прав) – 26 238 заявлений.

«При этом количество дистанционно поданных заявлений по сравнению с этим же периодом времени увеличилось на 12% – с 203 463 до 228 499. Примечательно, что в разрезе по видам учетно-регистрационных действий больше всего – на 91% – увеличилось количество электронных заявлений на кадастровый учет – с 18 672 до 35 616», – отметили в пресс-службе.

По результатам рассмотрения документов общее количество зарегистрированных прав, учетных действий в отношении объектов недвижимости за январь-июль 2025 года – порядка 536,5 тыс., в том числе 114,9 тыс. – на жилые помещения, 123,7 тыс. – на земельные участки и 5,8 тыс. – на машино-места.