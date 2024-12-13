Более 300 студентов КНИТУ пройдут трудовую практику на «КАМАЗе» в 2025 году

В 2025 году трудовую практику на предприятиях КАМАЗа пройдут более 300 студентов КНИТУ. Об этом заявил ректор вуза Юрий Казаков, поздравляя компанию с 55-летием.

«Автогигант на Каме — это гордость всей республики и нашей большой страны. Для нашего университета „КАМАЗ“ — это не только флагман российского автопрома, но и надежный промышленный партнер», — отметил он, чьи слова приводит пресс-служба татарстанской автокомпании в телеграм-канале.

В пресс-службе автогиганта также напомнили, что ровно 55 лет назад, 13 декабря 1969 года, на строительной площадке будущего автозавода в Набережных Челнах достали первый ковш земли. Этот день стал отправной точкой в истории Камского автомобильного завода.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов передал орден «За доблестный труд» коллективу «КАМАЗа».