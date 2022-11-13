Более 300 коробок гуманитарной помощи передали жители Алексеевского района РТ на Донбасс

Более 300 коробок гуманитарной помощи передали жители Алексеевского района РТ жителям Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в рамках акции «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». Об этом пишет местная газета «Заря».

Груз с предметами первой необходимости доставили на склад гуманитарной помощи в Казани.

Жители района активно принимают участие в акции. С 12 октября волонтеры принимают одежду, обувь, продукты, медикаменты и другие предметы первой необходимости.

«Я связала 12 пар носков, знаю, пригодятся. Много знакомых отправились защищать Родину, пусть знают, что тыл их не подведёт», — заявила жительница райцентра Надежда Семенова.

Сбор вещей в клубе «Красный Восток» продолжается.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители Алексеевского привезли дрова на полигон Казанского танкового училища.