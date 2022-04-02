Более 30 хозяйств представили продукцию на сельхозярмарке в Альметьевске

2 апреля в Альметьевске, на рынке перед площадкой ООО «Торговый двор», состоялась традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию на ней представили более 30 крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств.

«Ярмарки становятся местом встречи и доброй традицией выходного дня в Альметьевске», — написал в своем Telegram-канале глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Жители и гости могли приобрести качественную продукцию по приемлемым ценам: мясо, колбасы, сыры, мед, крупы, сахар, халяль-продукцию, овощи и фрукты, молоко, а СПК «Деревня» привезла целую тонну капусты.

«Представлен разнообразный ассортимент продукции: есть и сахар, и картофель, и зелень, и все, что необходимо к вашему столу», — отметил начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Альметьевского района Фанис Шарафиев.

Неделю назад на ярмарке было реализовано 11,35 тонны готовой продукции: 50 литров молока, 18 литров меда, более 600 яиц, 140 кг говядины.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 19 марта в Татарстане возобновилось проведение сельскохозяйственных ярмарок. Они помогут повысить число качественных продуктов по доступным ценам, а также покажут, что АПК РТ обладает ресурсами для обеспечения товарами жителей республики и других регионов. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить внимание за качеством проведения сельхозярмарок в РТ.