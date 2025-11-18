Более 30 человек спасены от мошенников благодаря работе Центра безопасности МАХ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Центр безопасности МАХ подвел итоги своей работы за октябрь 2025 года. Совместно с МВД России эксперты задержали администратора сообщества, который сдавал учетные записи мессенджера в аренду для мошеннических действий. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Благодаря этим мерам более 30 человек были выведены из-под влияния злоумышленников до фактического хищения средств.

За месяц специалисты Центра заблокировали 132 тыс. подозрительных аккаунтов и удалили более 100 тыс. вредоносных файлов. Пользователи направили через кнопку «Пожаловаться» 88 тыс. обращений, среднее время рассмотрения которых составило менее 3 минут.

Центр безопасности МАХ круглосуточно мониторит обращения пользователей и пресекает мошеннические активности с помощью автоматизированных систем, обеспечивая оперативное реагирование на угрозы и защиту пользователей мессенджера.

Ранее стало известно, что МАХ преодолел отметку в 55 млн пользователей. В Татарстане уже более 61% домовых чатов переведены в национальный мессенджер.