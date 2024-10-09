Более 3 тыс. семей РТ подали заявления на единовременные выплаты из маткапитала

По инициативе Президента России Владимира Путина семьи с детьми могут получить остаток средств материнского (семейного) капитала, не превышающий 10 тыс. рублей, в виде единовременной выплаты. Более 3 тыс. татарстанских семей уже подали заявления, сообщил «Татар-информу» управляющий отделением Соцфонда по РТ Эдуард Вафин.

«Речь идет о средствах маткапитала, которые остались на счету после того, как большая их часть была использована на улучшение жилищных условий, например покупку жилья в ипотеку, образование детей, приобретение товаров и услуг для детей‑инвалидов и другие цели», – пояснил он.

Татарстанцы, которым положена единовременная выплата, уже получили соответствующие уведомления от Фонда пенсионного и социального страхования через портал госуслуг. К ним прилагается частично заполненное заявление, которое нужно подать на портале.

«Более 3 тыс. татарстанских семей уже подали заявления и начали получать единовременные выплаты из остатков средств материнского капитала», – заметил Вафин.

Всего в республике проживают около 18 тыс. татарстанских семей, которые могут подать такие заявления. Общая сумма расходов на эти цели составит более 50 млн рублей.

Меры поддержки семей с детьми предусмотрены национальным проектом «Демография». Национальные проекты приняты в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты: «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».

22 ноября 2023 года Президент России Владимир Путин подписал указ, благодаря которому 2024-й в России стал Годом семьи. Как сообщалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 9 января Правительство утвердило соотвествующий план мероприятий.

Подробнее о единовременной выплате и программе маткапитала в Татарстане читайте в материале «Татар-информа» «Путинские» 10 тыс. рублей из маткапитала: кому положены и как оформить выплату.