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Более 3 млн раз проехали автомобилисты по М12 «Восток» за 2,5 месяца
С открытия трассы М12 «Восток» от Москвы до Арзамаса, за 2,5 месяца, по скоростной автодороге зафиксировано более 3 млн проездов автомобилей, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».
«Самым востребованным участком у автомобилистов остается обход Балашихи. В среднем там фиксируется порядка 25 тыс. проездов в сутки, в пиковые дни – более 42 тыс. проездов в сутки», – говорится в сообщении.
Дорога М12 строится по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». На восемь месяцев раньше срока, 15 ноября, был открыт еще один участок автомагистрали протяженностью 154 км в Чувашии и Татарстане.
В декабре автомобилисты смогут доехать по ней от Москвы до Казани, в 2024 году – до Екатеринбурга, а далее и до Тюмени. Дорога станет частью транспортного маршрута «Россия» длиной 12 тыс. км от Санкт-Петербурга до Владивостока.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина.
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