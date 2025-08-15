Более 3 млн получат военные, заключившие в РТ контракт на службу в Африканский корпус
В Татарстане продолжается набор в Африканский корпус – подразделение в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняющее задачи за границей РФ. Тем, кто заключит контракт в Татарстане, положена единовременная денежная выплата – 3,1 млн рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране.
Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны.
Повышение единовременной выплаты – лишь часть беспрецедентной системы поддержки бойцов, ветеранов СВО и членов их семей в Татарстане. В РТ контрактники могут рассчитывать на полное сопровождение до и после подписания контракта.
Первый шаг можно сделать, не выходя из дома. Создан специальный сайт, где представлена полная информация для желающих вступить в корпус: требования, условия службы, льготы и выплаты, меры поддержки.
На сайте можно узнать, какие именно нужны специалисты, как военнослужащие будут готовиться к командировкам, есть ответы на самые распространенные вопросы. Там же можно получить онлайн-консультацию и записаться на собеседование.
Ежемесячное денежное довольствие в командировке – от 230 тыс. рублей.
Главные требования к кандидатам:
- гражданство РФ;
- возраст для рядового и сержантского состава – до 45 лет, офицеров – до 55 лет; отсутствие проблем с наркотиками и алкоголем, заболеваний ВИЧ/СПИД, Гепатиты;
- отсутствие судимостей по тяжким статьям;
- разрешение выезда за границу;
- хорошее здоровье;
- женщины – только с медицинским образованием (до 45 лет);
- переносимость жаркого климата.