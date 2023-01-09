Более 28 тыс. малышей с родителями посмотрели новогодний спектакль в театре кукол «Экият»

За весь период «новогодней кампании» артисты театра кукол «Экият» сыграли 112 представлений, в них был задействован весь актерский состав — 30 человек. Всего за этот период театр посетили 28 тысяч зрителей.

Праздничный марафон, стартовавший 16 декабря, завершился накануне, 8 января. В этом году для малышей и их родителей было представлено волшебное шоу под названием «Сон в новогоднюю ночь».

«Спектакль показывали один — „Сон в новогоднюю ночь“, он также шел и на татарском языке, назывался „Тылсымлы яңа ел төше“. Юные зрители живо реагировали на происходящее на сцене, смеялись и восторженно аплодировали шуткам героев», — поделилась с «Татар-информом» заведующая литературной частью театра Дилия Шаязданова.

Режиссером постановки выступил худрук театра Ильгиз Зайниев. После каждого спектакля в фойе театра разыгрывалась интермедия вокруг елки с участием Деда Мороза, Снегурочки и полюбившимися сказочными героями.

Новогодняя программа включала в себя много интерактивных игр, песен, танцев, а дети вместе с главным волшебником страны зажигали огоньки на елке.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в дни новогодних праздников — с 25 декабря 2022 года по 8 января 2023 года — территорию музея-заповедника «Казанский Кремль» посетили более 230 тысяч человек, а на новогодней ярмарке во дворе Присутственных мест побывали 200 тысяч туристов и горожан.