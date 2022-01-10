Более половины жителей Челнов сделали прививку от Covid-19

В Набережных Челнах первый компонент вакцины от коронавируса получили 262 484, второй компонент — 206 784 человека. Начальник Управления здравоохранения города Александр Николаев на аппаратном совещании в мэрии сообщил, что пункты вакцинации работали в штатном режиме и в праздничные дни.

Николаев отметил, что ситуация с коронавирусом остается напряженной. «Вакцинация — единственный механизм сохранить свое здоровье и здоровье своих близких», — сказал он.

Сделать прививку от коронавирусной инфекции челнинцы могут во всех взрослых поликлиниках города, а также в торговых центрах «Тулпар», «Мегастрой» и офисе Сбербанка по адресу: проспект Мусы Джалиля, дом №25.

«У нас большая часть работающих вакцинировались, и мы результаты видим. Люди работают, экономика работает. Весь мир идет по этому пути. Давайте дальше эту трудную разъяснительную работу вести, в том числе с людьми старшего поколения», — сказал мэр Наиль Магдеев, обращаясь к начальнику Управления здравоохранения города.

Ранее Магдеев поручил санитарному врачу Челнов не ослаблять проверки, о чем сообщало ИА «Татар-информ».