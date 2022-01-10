«Коронавирус ушел на празднование?»: Магдеев сказал санврачу Челнов не ослаблять проверки

В новогодние праздники сотрудники Роспотребнадзора Набережных Челнов ограничивались замечаниями и старались избегать штрафов и административных постановлений. Об этом на аппаратном совещании сообщил главный санитарный врач города Ильгизар Бариев.

Он рассказал, что в новогодние праздники специалисты работали в местах массового пребывания людей. Они контролировали соблюдение антиковидных мер в предприятиях общественного питания, кинотеатрах, детских развлекательных центрах и торговых центрах, а также в Театре кукол и в нескольких загородных лагерях.

«В основном мероприятия соблюдаются. Мы не стали портить новогоднее настроение людям, в основном ограничивались предупреждения по мерам профилактики», — доложил Бариев.

«Немного смутила ваша фраза „Мы не стали портить новогоднее настроение“. А что в новогодние праздники коронавирус ушел на празднование?» — спросил мэр Наиль Магдеев. На что получил отрицательный ответ от Бариева.

«Это не должно быть признаком того, что ситуация не улучшилась. Она же не улучшилась? Требования есть требования. Правила дорожного движения в новогодние праздники же не меняются. Красный свет светофора он остается и в праздничные дни», — отметил градоначальник.

Магдеев призвал не снижать планку требований. «Мы с уважением относимся и к малому, и к среднему, и к крупному бизнесу. Ради бога, проводите мероприятия, развлекайте людей, детей. Это касается и наших бюджетных учреждений. Но везде должен быть порядок. Это честно, справедливо, без всяких придирок. Положены QR-коды и маски — ради бога. Просьба ко всем подходить принципиально», — поручил мэр.

В Набережных Челнах зарегистрировано 5 710 случаев коронавирусной инфекции. Показатель ниже среднереспубликанского на 4,8%. Под медицинским наблюдением находятся 77 человек, снято с учета 11 270 горожан в связи с истечением срока медицинского наблюдения и выздоровления.