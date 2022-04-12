Более 21% закупок компаний Татарстана приходилось на недружественные страны

Более 21% закупок, размещенных компаниями Татарстана в 2020 – 2021 годах, приходилось на недружественные страны. Об этом сообщила на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку заместитель министра экономики РТ Наталья Кондратова.

«Главными задачами органов исполнительной власти на текущий год Наталья Кондратова назвала обеспечение населения товарами первой необходимости, сохранение бесперебойной работы производственных предприятий в условиях нарушения логистических схем, содействие малому и среднему предпринимательству адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса и другие», – говорится в сообщении пресс-службы Госсовета РТ.

Замминистра экономики отметила, что благодаря реализации нацпроектов, выполнению республиканских программ и поддержке федерального Правительства экономика Татарстана в прошлом году достигла уровня допандемийных показателей.

Объем валового регионального продукта республики составил более 3 трлн 354 млрд рублей, увеличившись на 3,9% к уровню 2020 года. Индекс промышленного производства достиг 108,5%. Средняя заработная плата татарстанцев за год выросла на 5,8%.

В Татарстане для замещения импортных закупок на базе республиканского маркетингового центра создан специальный каталог предложений, в котором собрано уже более 100 тыс. номенклатурных наименований аналогичной продукции, поставляемой российскими, в том числе татарстанскими, производителями и поставщиками, о чем сообщал «Татар-информ».