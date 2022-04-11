В Татарстане для импортозамещения создали каталог продукции российских производителей

В Татарстане для импортозамещения сформировали каталог продукции российских производителей. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики республики Олег Пелевин на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Одним из инструментов по оказанию содействия в импортозамещении является республиканский маркетинговый центр. Для замещения импортных закупок в республике на базе этого центра создан специальный каталог предложений, в котором уже собрано более 100 тыс. номенклатурных наименований аналогичной продукции, поставляемой российскими, в том числе татарстанскими, производителями и поставщиками. Эта база продолжает пополняться», — сказал докладчик.

По его словам, Министерством экономики ведется мониторинг принимаемых нормативно-правовых актов в рамках реализации Правительством России плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях внешнего санкционного давления, в котором прописаны восемь направлений поддержки. На сегодня в республиканском мониторинге 128 мер поддержки, по которым приняты 108 нормативно-правовых актов.

«Много принятых решений по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Совместно с кредитными организациями, муниципалитетами и бизнес-сообществом организована работа по максимальному участию республиканского бизнеса в данных мерах поддержки», — подчеркнул Пелевин.

Он добавил, что по кредитным каникулам подано 746 заявок на сумму 4,5 млрд рублей, одобрены 353 заявки на 2,9 млрд рублей. На реструктуризацию кредитов по внутрибанковским программам подано 256 заявок на сумму 2,7 млрд рублей, одобрены 89 заявок на 2,3 млрд рублей. По программе льготного кредитования для сельхозпроизводителей подано 99 заявок, одобрены 73 заявки на 3,8 млрд рублей.

«Разработан республиканский антикризисный пакет мер поддержки, который включает в себя комплекс мероприятий, финансовых и нефинансовых программ. Пакет мер предусматривает семь новых льготных микрозаймов Фонда поддержки предпринимательства, которые направлены на развитие импортозамещения, рефинансирование кредитов с плавающей ставкой, поддержку резидентов промышленных парков, социальных предпринимателей, экспортеров и самозанятых», — отметил первый замминистра экономики.

Он также заметил, что предусмотрена поддержка индустриальных парков. В частности, будет продолжена программа по субсидированию части затрат за потребление электроэнергии для резидентов управляющих компаний, аккредитованных в индустриальных парках, расположенных в муниципальных районах. Кроме того, будет оказана поддержка в развитии инженерной инфраструктуры аккредитованных муниципальных промпарков.